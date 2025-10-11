Republicains, non parteciperemo al governo Lecornu

Les Republicains non parteciperanno al governo Lecornu. Lo ha reso noto il partito in una nota. Oggi, durante una riunione dell'ufficio politico, l'organismo che riunisce i vertici del partito, i Republicains hanno deciso di non partecipare al governo di Sébastien Lecornu, salvo garantire di volta in volta supporto esterno. "L'ufficio politico conferma il supporto provvedimento per provvedimento al governo", sottolineando tuttavia "che, in questa fase, non sussistono la fiducia e le condizioni affinché Les Républicains partecipino al governo", ha dichiarato il partito in una nota, specificando che questa decisione è stata adottata "a larga maggioranza".