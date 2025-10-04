Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
4 ott 2025
Repubblica Ceca, Babis in testa ma senza maggioranza

Potrebbe essere necessario ricorrere agli estremisti di destra

Dopo lo scrutinio di due terzi dei seggi elettorali nella Repubblica Ceca, il movimento Ano ha ottenuto il 37,4% dei voti, pari a circa 86 seggi sui 200 disponibili, mancando così la maggioranza assoluta. Gli Automobilisti per se stessi si fermano al 7% e dovrebbero conquistare 13 seggi: Babis, non ottenendo la maggioranza necessaria per governare nemmeno con questo partito, potrebbe dover ricorrere al sostegno degli estremisti di destra della Spd. Insieme, attualmente al governo, ha ottenuto il 21,2%, i liberali di Stan il 10,7%, i Pirati 7,9%. L'affluenza è in lieve calo rispetto ai primi dati: al 68%, sempre in aumento sul 2021.

