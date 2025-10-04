Repubblica Ceca, Babis in testa ma senza maggioranza

Dopo lo scrutinio di due terzi dei seggi elettorali nella Repubblica Ceca, il movimento Ano ha ottenuto il 37,4% dei voti, pari a circa 86 seggi sui 200 disponibili, mancando così la maggioranza assoluta. Gli Automobilisti per se stessi si fermano al 7% e dovrebbero conquistare 13 seggi: Babis, non ottenendo la maggioranza necessaria per governare nemmeno con questo partito, potrebbe dover ricorrere al sostegno degli estremisti di destra della Spd. Insieme, attualmente al governo, ha ottenuto il 21,2%, i liberali di Stan il 10,7%, i Pirati 7,9%. L'affluenza è in lieve calo rispetto ai primi dati: al 68%, sempre in aumento sul 2021.