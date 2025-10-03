Rep.Ceca vota oggi e domani, in vantaggio il populista Babis

Oltre 8 milioni di cechi sono chiamati oggi e domani alle urne per eleggere i nuovi deputati della Camera bassa del parlamento. In lizza per i 200 seggi sono 26 formazioni, con 4463 candidati, ma solo sette hanno una reale possibilità di superare la soglia del 5% necessaria per entrare nell'assemblea parlamentare. Il favorito, stando ai sondaggi, è il movimento populista Azione del cittadino scontento dell'ex premier Andrej Babis, che sfida l'attuale coalizione coalizione di governo Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da tre partiti di centro destra: Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl. I seggi elettorali saranno aperti oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 10 alle 14. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo e i primi risultati sono attesi intorno alle ore 18 di sabato. Oltre 27.500 cechi si sono registrati per votare all'estero, di cui circa 11 mila hanno chiesto di votare per corrispondenza.
Ultima oraRep.Ceca vota oggi e domani, in vantaggio il populista Babis