Rep.Ceca vota oggi e domani, in vantaggio il populista Babis

Oltre 8 milioni di cechi sono chiamati oggi e domani alle urne per eleggere i nuovi deputati della Camera bassa del parlamento. In lizza per i 200 seggi sono 26 formazioni, con 4463 candidati, ma solo sette hanno una reale possibilità di superare la soglia del 5% necessaria per entrare nell'assemblea parlamentare. Il favorito, stando ai sondaggi, è il movimento populista Azione del cittadino scontento dell'ex premier Andrej Babis, che sfida l'attuale coalizione coalizione di governo Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da tre partiti di centro destra: Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl. I seggi elettorali saranno aperti oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 10 alle 14. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo e i primi risultati sono attesi intorno alle ore 18 di sabato. Oltre 27.500 cechi si sono registrati per votare all'estero, di cui circa 11 mila hanno chiesto di votare per corrispondenza.