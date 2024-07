Renzi, voto inglese dimostra che senza riformisti sinistra perde

"La grande soddisfazione è di chi come me è cresciuto con il mito di Tony Blair poi per 14 anni lo hanno disconosciuto e cosa è successo? Ha vinto la destra mandando in pensione le idee di Blair. Oggi con un leader riformista la sinistra ha vinti si torna all'esperienza del new labour rivisitato è una lezione di per la sinistra di tutto il mondo". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi a filo diretto su Raio Uno parlando del voto inglese. Quanto al futuro del suo partito, Renzi aggiunge: "Noi abbiamo tentato di fare un'operazione terzopolista saltata per l'ostilità ad personam di Calenda. Alle europee abbiamo fatto il 3.8%, la verità è che ci sono due alternative: per chi crede di scardinare ancora il bipolarismo c'è Terzo polo, per chi non ci crede c'è l'ipotesi di rifare la Margherita. La scelta, come sempre accade per noi, sarà fatta in modo democratico da tutta Italia Viva ma le elezioni inglesi dimostrano che se non c'è il centro non si vince, anche Schlein lo ha capito senza riformisti la sinistra perde".