Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
Renzi su Gaza, serve unione, ok a mozione corta maggioranza

"Nei momenti difficili serve il coraggio del buon senso. Oggi in Aula la politica italiana rischia di dividersi per l'ennesima volta sulla politica estera. Noi pensiamo che ci siano molti punti di unione", "Italia Viva ha presentato una mozione che spero sia votata da tutte le forze politiche. Noi daremo il buon esempio votando la mozione 'corta' della maggioranza e la mozione del PD e delle altre opposizioni". Lo annuncia su X il leader di Iv Matteo Renzi parlando della seduta in corso su Gaza, dopo le comunicazioni di Antonio Tajani.

© Riproduzione riservata

