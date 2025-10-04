Renzi, proposta legge Iv, chi fa magistrato non fa politica

"Facciamo una proposta di legge per la separazione delle carriere tra politica e magistratura, la norma anti-Emiliano: chi fa il magistrato non può fare politica". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della Leopolda 13, al termine del dibattito 'La giustizia. Giusta?', un confronto sulla separazione delle carriere dei magistrati dove hanno parlato Giandomenico Caiazza e Ernesto Carbone.

"La chiamerò norma anti-Emiliano e servirà per non avere mai più casi Emiliano, mai più casi Mantovano - ha aggiunto Renzi -. Nessun magistrato deve fare politica", "chi fa il magistrato non può essere eleggibile".