Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraRenzi, proposta legge Iv, chi fa magistrato non fa politica
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Renzi, proposta legge Iv, chi fa magistrato non fa politica

Renzi, proposta legge Iv, chi fa magistrato non fa politica

'Per non avere mai più casi Emiliano o Mantovano'

'Per non avere mai più casi Emiliano o Mantovano'

'Per non avere mai più casi Emiliano o Mantovano'

"Facciamo una proposta di legge per la separazione delle carriere tra politica e magistratura, la norma anti-Emiliano: chi fa il magistrato non può fare politica". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della Leopolda 13, al termine del dibattito 'La giustizia. Giusta?', un confronto sulla separazione delle carriere dei magistrati dove hanno parlato Giandomenico Caiazza e Ernesto Carbone.

"La chiamerò norma anti-Emiliano e servirà per non avere mai più casi Emiliano, mai più casi Mantovano - ha aggiunto Renzi -. Nessun magistrato deve fare politica", "chi fa il magistrato non può essere eleggibile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata