Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraRenzi, mettere in discussione il campo largo è cercare la lite
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Renzi, mettere in discussione il campo largo è cercare la lite

Renzi, mettere in discussione il campo largo è cercare la lite

"Schlein fa lavoro prezioso e generoso per la coalizione"

"Schlein fa lavoro prezioso e generoso per la coalizione"

"Schlein fa lavoro prezioso e generoso per la coalizione"

"Chi mette in discussione il campo largo dopo le Marche evidentemente non vedeva l'ora di litigare. Ma mi pare che non lo stia facendo nessuno". Lo ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi, presentando al Senato la nuova edizione della Leopolda, dal 3 al 5 ottobre a Firenze. "Bene ha fatto Schelin a insistere sul campo largo, ci sono ancora 5 regionali".

"Schlein - ha aggiunto - sta facendo un lavoro prezioso, si definisce testardamente unitaria. Ha scelto di essere anche generosa con alcuni alleati nell'individuazione delle candidature, proprio per allargare la coalizione. Il M5s ha i candidati in Calabria e Campania. E' un ragionamento generoso e nobile. Attribuire alle Marche un valore più grande di quello che hanno è un errore. Ma non sottovaluterei il fatto che sui contenuti servono anche delle questioni concrete", ha concluso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Matteo Renzi