Renzi, Liguria era un rigore a porta vuota e hanno fatto autogol

"La cosa è semplice: la Liguria è stata l'esempio di come il centrosinistra si taglia le gambe da solo. Avevamo un rigore a porta vuota e hanno fatto autogol e l'hanno fatto perchè Conte dei Cinque Stelle ha detto tutti, ma Renzi no. E in una Regione che si gioca sul filo dei voti, se butti fuori qualcuno perdi. La destra quando arriva alle elezioni si mette insieme per vincere, la sinistra sembra che vuole giocare per perdere. I Cinque Stelle senza Renzi hanno perso comunque, sono al 4%. La questione vera è: basta chiacchiericcio, basta litigare e si parli di cose concrete". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi a Mattino Cinque.