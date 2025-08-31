Renzi, in Puglia il nodo è del Pd, io sto con Decaro

"Lascio fare al Pd quello che deve fare il Pd. Io sono perché si candidi Antonio Decaro e vinca. E credo che se Michele Emiliano fa un passo indietro è un bene per tutti, anche perché a un certo punto bisogna saper lasciare andare". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della Festa dell'unità di Bologna. "'Bisogna saper tramontare' diceva Nietzsche, quindi credo che valga per Emiliano. Io sto dalla parte di Decaro e penso che faccia bene Decaro a chiedere la possibilità di governare la Puglia per i prossimi anni. Decaro lo vogliono i pugliesi, lo vogliono tutti i pugliesi tranne uno, Emiliano".