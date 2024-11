Renzi, è stato sconfitto chi dice 'non aprite a Iv'

"Le elezioni regionali sono regionali, qualcuno ha scelto di farle diventare una grande prova di tenuta politica, qualcuno ha provato a chiudere i conti con noi, buttarci fuori alla coalizione e dimostrare che siamo irrilevanti. La politica dice che in Liguria senza di noi si è perso, in Emilia Romagna e in Umbria abbiamo vinto. Per me è matematica, o politica, poi chiamarla sfiga o karma, ma è il dato di fatto è la sconfitta di chi dice: 'Non aprite a Italia viva, il centrosinistra può fare senza Italia viva'. Queste regionali sono la risposta". Lo ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato. "Se si segue la linea che Schlein ha dato al Pd, si va insieme, il risultato è la vittoria, se non viene seguita, come avvenuto in Liguria, si perde. Con la linea veti il centrosinistra perde. Non è stato tre a zero per colpa di un rigore sbagliato e di un autogol. Non dirò che mi ha fatto autogol".