Renzi, Democristiani più grandi di oggi

Con tutto il rispetto per chi parla male della Dc, se li paragono ai democristiani di oggi, i primi sono dei "giganti" e gli altri dei "nani": una bella differenza. Così ha dichiarato il leader di Iv Matteo Renzi a Radio Rai 1, precisando di non essere mai stato democristiano. Secondo lui, Meloni e Salvini insieme non rappresentano la risposta ai temi del futuro, né Conte e Schlein. Perciò, il centro sarebbe l'alternativa. L'ex premier ha anche ribadito che abbassare la soglia delle europee dal 4% al 3% "sarebbe una cosa ridicola" di fronte ai problemi che gli italiani devono affrontare oggi, e che "la legge non deve essere toccata".