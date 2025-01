"Franceschini è un volpone, dice una cosa oggettivante intelligente: se Forza Italia accettasse di avere il sistema proporzionale, cioè cancellare quella parte della legge elettorale che prevede il premio alla coalizione, Forza Italia governerebbe per anni perché si entrerebbe in un sistema in cui si creerebbero le maggioranze in Parlamento": così Matteo Renzi a Radio Anch'io.