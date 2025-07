Renzi, Bocchino veggente o ha rapporti con qualche toga bruna?

"Italo Bocchino, consulente di Acquaroli, da settimane evoca il fatto che Matteo Ricci non sarà il candidato del centrosinistra nelle Marche per imprecisate vicende giudiziarie". Lo scrive in una nota il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

"All'improvviso - aggiunge - arriva un avviso di garanzia a Ricci per una vicenda assurda e tutti si ricordano delle parole di Bocchino. Si pone adesso il grande quiz dell'estate: Italo Bocchino ha rapporti con qualche toga bruna o qualche esponente dei servizi oppure è semplicemente un profeta visionario che la società contemporanea inspiegabilmente non riconosce come un grande veggente?".