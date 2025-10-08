Renzi, assurdo che centrosinistra non sia in piazza per Giani

Volata finale per le regionali in Toscana. Meloni sarà in piazza San Lorenzo venerdì sera e penso che sia assurdo che il centrosinistra non abbia la voglia o la forza di scendere in piazza a sostegno di Eugenio Giani". Lo scrive il presidente di Iv, Matteo Renzi, nella sua eNews.

"Per questo invito tutti a venire in piazza con noi e con Eugenio per la chiusura della Campagna elettorale, venerdì 10 ottobre alle 18, in Piazza Strozzi. Saranno con noi tutti i candidati di Casa Riformista. In piazza, tra la gente, a viso aperto. E ovviamente è una piazza aperta a tutti, anche alle altre forze della coalizione, se vogliono: nelle ultime ore di campagna elettorale mi sembra bello stare in piazza e rispondere alla sfida di Premier e Vicepremier che vengono a Firenze solo per una passerella elettorale. Ma che su questa città non investono per scelte di ideologia politica".