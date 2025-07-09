Renzi a Pier Silvio, chiudo collaborazione con Mondadori

"Trovo inopportuno l'aggressione alla persona. Ma non sono un mediocre come tanti altri e dunque appena ho letto le dichiarazioni del CEO di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione. Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi. Posso rinunciare volentieri ai soldi di Berlusconi e della Mondadori ma non rinuncerò mai alla libertà di difendere la mia dignità e il diritto di dire che questo Governo non è il migliore d'Europa". Lo annuncia Matteo Renzi su X rispondendo a Pier Silvio Berlusconi.

Quello del secondogenito del Cavaliere, secondo Renzi, è stato un attacco richiesto da Palazzo Chigi, un intervento "a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d'Europa. Proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce "uno sfigato", che Piantedosi viene bloccato sulla scaletta dell'aereo in Libia ed espulso, che Lollobrigida sta gestendo i dazi facendo fare la bresaola in America e per amor del cielo non vogliamo sapere che cosa stiano facendo Salvini o Santanché o Giuli. Bene, proprio adesso Berlusconi junior difende il Governo Meloni. E come se non bastasse richiama all'ordine Tajani intimandogli di interrompere ogni battaglia sullo Ius Scholae. Da bravo maggiordomo, Tajani obbedisce. In questo scenario Berlusconi junior attacca anche me. Evidentemente l'idea che si costruisca una tenda riformista fa paura a chi sostiene la Meloni e anziché continuare a ignorarmi come fa Mediaset da mesi, oggi assistiamo a un attacco alla persona tanto sgarbato quanto evidentemente richiesto a Pier Silvio da Palazzo Chigi".