Renault propone un'alleanza europea per le piccole auto elettriche

"L'occasione credo che sia perfetta per l'Europa per tornare all'attacco". Lo afferma l'amministratore delegato del gruppo Renault, Luca de Meo, proponendo una collaborazione europea "una sorta di Airbus delle piccole auto elettriche" nel corso di un'audizione alla commissione Attività produttive della Camera. De Meo suggerisce inoltre di adottare la stessa idea anche per affrontare l'elettrificazione di piccoli veicoli commerciali.

"Ci troviamo in un momento critico per l'industria europea ma credo anche che abbiamo gli strumenti per riprendere il controllo se facciamo le cose giuste", aggiunge De Meo.