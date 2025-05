Remigration Summit: il raduno dell'ultradestra a Gallarate tra tensioni e sicurezza

Il Remigration Summit, il contestato raduno dell'ultradestra sul tema dell'immigrazione, inizierà questa mattina alle 9 al Teatro Comunale di Gallarate, in provincia di Varese. La convocazione ai partecipanti è arrivata via e-mail questa mattina a chi aveva acquistato il biglietto con l'indicazione del luogo e dell'orario, anticipato alle 9 rispetto alle 14.30 come era originariamente previsto.

"È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate. Le misure per garantire l'ordine pubblico prese da questura e prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee", ha detto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.