Relatori Pe, 'Roma ha ritirato l'appoggio al Green Claims'

"L'Italia ha cambiato posizione" sulla direttiva contro le false dichiarazioni ambientali e "non c'era più maggioranza" sul mandato del Consiglio Ue. Lo hanno confermato in conferenza stampa i due co-relatori del Parlamento europeo per la direttiva Green Claims l'eurodeputato liberale Sandro Gozi e il socialista Tiemo Wölken, dopo che la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di direttiva in quanto "preoccupata" degli effetti sulle microimprese delle misure contro il greenwashing.