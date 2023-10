Regolamento imballaggi approvato dalla Commissione Ambiente

Con 56 voti a favore, 23 contrari e 5 astensioni, la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha approvato il rapporto sulla riduzione dei rifiuti da imballaggio. Il testo sarà esaminato dalla plenaria di novembre. Gli emendamenti alternativi firmati da PPE ed ECR, che avrebbero cancellato i target di riuso e ricarica e annullato i divieti per gli imballaggi monouso, non sono passati per una manciata di voti.