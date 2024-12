Regno Unito fornisce 225 milioni di sterline in equipaggiamenti militari all'Ucraina

Il Regno Unito fornirà all'Ucraina equipaggiamenti militari per un valore di 225 milioni di sterline (273 milioni di euro), tra cui droni, sistemi di difesa aerea e munizioni: lo ha annunciato il ministero della Difesa britannico in un comunicato stampa.

L'annuncio arriva il giorno dopo la visita del Segretario alla Difesa britannico John Healey a Kiev, dove ha incontrato il suo omologo Rustem Umerov e si è impegnato a "intensificare" il sostegno del Regno Unito all'Ucraina nel 2025.

Tre anni dopo la decisione del Presidente russo Vladimir Putin di invadere l'Ucraina, "l'entità del suo errore di calcolo è più chiaro che mai, mentre il coraggioso popolo ucraino continua a sfidare ogni previsione con la sua energia "indistruttibile", ha affermato John Healey nella dichiarazione. "Ma non possono farcela da soli", ha aggiunto, sottolineando che il sostegno del Regno Unito a Kiev è "incrollabile".

Il nuovo pacchetto comprende 92 milioni di sterline per rafforzare la Marina ucraina con droni da ricognizione, navi di superficie senza pilota e droni per la contromisura delle mine. Saranno spesi 68 milioni di sterline per la difesa aerea, con radar e sistemi anti-droni. Questo pacchetto comprende anche munizioni per i cannoni semoventi da 155 mm AS90 già forniti dal Regno Unito.

Durante la sua visita a Kiev, John Healey si è anche impegnato a continuare l'addestramento dei soldati ucraini da parte del Regno Unito, a rafforzare la cooperazione industriale in materia di difesa e ad aumentare la pressione e le sanzioni contro la Russia. Il ministro e il suo omologo Rustem Umerov hanno anche "esaminato i risultati dell'impiego dei missili Storm Shadow", forniti da Londra, ha affermato il ministro ucraino in una nota, senza fornire ulteriori dettagli.

A novembre, Kiev ha ricevuto il via libera da Londra per lanciare missili Storm Shadow sul territorio russo. Questi annunci giungono in un contesto difficile per l'Ucraina, che sta perdendo terreno, e in un momento in cui i suoi alleati europei sono preoccupati per la possibilità di una sospensione degli aiuti militari americani all'Ucraina e per le promesse di Donald Trump. A luglio, il governo laburista si è impegnato a stanziare 3 miliardi di sterline (3,63 miliardi di euro) all'anno entro il 2030-31 per il sostegno militare a Kiev.