Regno Unito, 600 poliziotti licenziati per negligenza in un anno

Quasi 600 agenti sono stati licenziati per negligenza o cattiva condotta in Inghilterra e Galles nel corso di un anno, con la polizia britannica che lotta per ricostruire la fiducia del pubblico dopo una serie di scandali. I dati del College of Policing mostrano che i licenziamenti sono aumentati del 50% tra aprile 2023 e marzo 2024, portando il numero di agenti licenziati a 593. Tra questi figurano 74 casi di violenza sessuale o altri comportamenti riprovevoli di natura sessuale, 18 casi di detenzione di immagini pedopornografiche e 71 di comportamenti discriminatori. La "disonestà" nelle funzioni svolte è la principale causa di licenziamenti (125 casi). In 66 casi il licenziamento è stato motivato dalla rivelazione di informazioni riservate o dall'accesso non autorizzato a tali dati. La reputazione della polizia inglese è stata profondamente danneggiata dal rapimento, stupro e omicidio nel marzo 2021 della 33enne londinese Sarah Everard da parte di Wayne Couzens, un membro delle forze dell'ordine condannato all'ergastolo. Circa due anni dopo anche l'ufficiale di polizia londinese David Carrick è stato condannato all'ergastolo per dozzine di stupri e altre aggressioni sessuali su 12 donne in un periodo di circa vent'anni. Oltre a questi casi di alto profilo, diversi rapporti hanno denunciato comportamenti razzisti, omofobici e misogini all'interno della polizia inglese e molte voci chiedono riforme.