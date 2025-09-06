Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
6 set 2025

Regista, la voce di Hind risuonerà finché non ci sarà giustizia
6 set 2025
  Dedico premio a Mezzaluna Rossa e a coloro che rischiano a Gaza

Regista, la voce di Hind risuonerà finché non ci sarà giustizia

"La voce di Hind continuerà a risuonare finché giustizia non sarà fatta: crediamo tutti nel potere del cinema è quello che ci ha portato qui e ci dà il coraggio per raccontare storie che altrimenti sarebbero sepolte". Lo dice la regista tunisina Kaouther Ben Hania, ricevendo il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria a Venezia per The Voice of Hind Rajab, storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco.

"Dedico il premio - sottolinea - alla Mezzaluna Rossa palestinese e a coloro che rischiano per salvare vite a Gaza, veri eroi, cercando di ascoltare le grida di persone cui nessuno dà risposta".

