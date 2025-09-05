Regionali, Vendola mi candido sostenendo lealmente Decaro

"La mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l'alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all'Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l'ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro". Lo afferma Nichi Vendola confermando la sua candidatura al consiglio regionale pugliese.