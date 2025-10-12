Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Regionali Toscana,alle 12 affluenza in tutte le sezioni del 9,9%

Dato in calo rispetto al 2020: allora votò il 14,6%

L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Toscana è del 9,95%, percentuale relativa a tutte le 3.922 sezioni in cui si vota in regione. E' quanto riporta Eligendo, il sito del ministro dell'Interno.

Il dato è in calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020: alla stessa ora aveva votato il 14,66%.

La provincia che ha l'affluenza più alta alle 12 è Firenze, pari all'11,48 (nel 2020 era il 16,6). La più bassa Massa Carrara: 7,86 % (5 anni fa era stata del 12,22).

