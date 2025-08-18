Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
18 ago 2025
  Regionali Toscana: M5s, Pd e Giani siglano patto

Regionali Toscana: M5s, Pd e Giani siglano patto

Firma nel pomeriggio nella sede della presidenza della Regione

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle firmeranno oggi pomeriggio a Firenze un accordo per il sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Alla firma dell'accordo, secondo quanto si apprende, oltre allo stesso Giani saranno presenti Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd Toscana, Paola Taverna, vicepresidente nazionale del M5s, Irene Galletti, capogruppo pentastellata in Consiglio regionale, già candidata del M5s alla presidenza della Regione nel 2020. La firma è prevista alle 15 in palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione.

