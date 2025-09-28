Domenica 28 Settembre 2025

Raffaele Marmo
Regionali nelle Marche, l'affluenza alle 12 è del 10,84%
28 set 2025
Regionali nelle Marche, l'affluenza alle 12 è del 10,84%

In calo rispetto al 2020. I prossimi dati alle 19 e alle 23

L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali nelle Marche è del 10,84%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%).

Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%).

I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.

