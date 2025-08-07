Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio FranciaOccupazione GazaTrump PutinAutopsia Simona CinàOmicidio Foggia
Acquista il giornale
Ultima oraRegionali: Giani candidato in Toscana per acclamazione
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Regionali: Giani candidato in Toscana per acclamazione

Regionali: Giani candidato in Toscana per acclamazione

Lo ha deciso la direzione regionale del Pd stasera

Lo ha deciso la direzione regionale del Pd stasera

Lo ha deciso la direzione regionale del Pd stasera

Il presidente uscente della Regione Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana. Lo ha indicato per acclamazione la direzione regionale del Pd, riunita stasera a Firenze nella sede di via Forlanini. La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del segretario regionale del Pd, il deputato Emiliano Fossi. Giani era presente. Al momento dell'acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata