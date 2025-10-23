Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Omicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraRegeni, atti alla Consulta, stop al processo
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Regeni, atti alla Consulta, stop al processo

Regeni, atti alla Consulta, stop al processo

Accolta richiesta legali su diritto difesa degli 007 egiziani

Accolta richiesta legali su diritto difesa degli 007 egiziani

Accolta richiesta legali su diritto difesa degli 007 egiziani

La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto, quindi, la questione "non manifestatamente infondata" e "rilevante" al fine della definizione del giudizio. Il processo è ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ProcessoGiustizia