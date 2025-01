Referendum sul lavoro e cittadinanza: Landini invoca una primavera di democrazia

"Si apre una primavera di voto e di diritti, una primavera di democrazia e partecipazione": così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa della Flc-Cgil, a proposito dei quattro referendum sul lavoro, tra cui quello contro il Jobs act, promossi dal sindacato, e quello sulla cittadinanza dichiarati ammissibili dalla Consulta. "Indicano la necessità di cambiare pagina e i cittadini hanno la possibilità di farlo direttamente", aggiunge. Quanto alla data per votare "sarebbe utile se ci fosse un'unica data con le elezioni amministrative, in modo da non sprecare risorse", sostiene.