Referendum: riformisti Pd di Energia Popolare votano Sì su cittadinanza e responsabilità

"Macché boicottaggio, non scherziamo. Andremo a votare", con l'indicazione di dire Sì ai referendum sulla cittadinanza e a quello sulla responsabilità dell'impresa committente e di non votare gli altri tre sul lavoro. In base a quanto si apprende è l'orientamento prevalente dei riformisti del Pd di Energia Popolare. L'indicazione della direzione del Pd è per 5 Sì. Ma, viene ricordato, "anche la segretaria ha riconosciuto una certa libertà di scelta, dicendo che non verranno chieste abiure a nessuno". In ogni caso, "ognuno si esprimerà liberamente, non c'è una posizione coordinata" dell'area riformista.