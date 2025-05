Referendum: Più Europa sollecita Meloni a incoraggiare il voto

'Sui referendum ci aspettiamo che la presidente Meloni almeno dica: 'Andate a votare'. Credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo". E' l'appello che il segretario di Più Europa Riccardo Magi lancia da Cagliari in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. "Proprio Meloni, negli anni scorsi, quando era all'opposizione, attaccava i governi che non favorivano la partecipazione - osserva - Li attaccava perché antidemocratici e perché censuravano i referendum. Era accaduto con il referendum sulla giustizia, era accaduto con il referendum sulle trivelle che lei aveva sostenuto. Beh, oggi non dice nulla".