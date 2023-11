Reddito reale delle famiglie italiane cala dello 0,3%, Ocse

Il reddito reale delle famiglie nell'area OCSE è aumentato nel secondo trimestre del 2023 per il quarto trimestre consecutivo, ma in Italia è diminuito dello 0,3%: è quanto riferisce la stessa Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. Nell'area OCSE il dato è salito dello 0,5%, mentre il PIL reale per abitante è cresciuto dello 0,4%. Tra le economie del G7, il reddito reale dei nuclei familiari per abitante è cresciuto in tutti i Paesi per cui i dati sono disponibili, fatta eccezione per l'Italia (-0,3%), con un PIL reale per abitante anch'esso negativo (-0,3%).