Recupero corpi a Derna, il sindaco chiede squadre

Il sindaco di Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, ha dichiarato che la città libica ha bisogno di esperti per recuperare i corpi delle vittime delle inondazioni causate dalla tempesta Daniel. Mentre i servizi di soccorso lanciano un appello per un maggior numero di sacchi salma, gli aiuti internazionali stanno lentamente iniziando a raggiungere la città portuale, dove si teme che siano morte circa 20.000 persone. "Abbiamo effettivamente bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi", ha detto al-Ghaithi. "Temo che la città venga contagiata da un'epidemia a causa del gran numero di corpi sotto le macerie e nell'acqua", ha aggiunto. Il direttore della squadra di soccorso, Lutfi al-Misrati, ha dichiarato ad Al Jazeera: "Abbiamo bisogno di sacchi per cadaveri".