Record di permessi di soggiorno nel 2022, 449.118 (Istat)

Nel 2022 sono stati rilasciati 449.118 permessi di soggiorno, un numero che non si registrava da oltre dieci anni, con un aumento dell'85,9% rispetto all'anno precedente. A contribuire a questo incremento è stata la guerra in Ucraina, infatti sono stati rilasciati 148mila nuovi permessi per protezione temporanea ai cittadini ucraini. Lo conferma l'Istat con il report "Cittadini non comunitari in Italia, anni 2022 - 2023".