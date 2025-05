Record al box office nordamericano per il ponte del Memorial Day: trionfano 'Lilo & Stitch' e 'Mission: Impossible'

Mentre a Cannes si chiude un'edizione fortemente politica, Hollywood celebra il cinema dei grandi incassi. Questo fine settimana con il ponte del Memorial Day è più ricco di sempre per il box office nordamericano: tra giovedì e lunedì, gli incassi complessivi raggiungeranno quota 322 milioni di dollari, superando il record del 2013, quando in sala era arrivato 'Fast and Furious 6'.

A trainare il successo 12 anni e una pandemia dopo, c'è il live-action della Disney 'Lilo & Stitch', che dovrebbe superare i 180 milioni di incasso domani sera. Puntella questo successo l'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt, 'Mission: Impossible - The Final Reckoning', che con 77 milioni raccolti in quattro giorni segna l'esordio più alto nella storia della serie.

Tradizionalmente considerato l'inizio dell'estate nelle sale di Stati Uniti e Canada, il ponte del Memorial Day è un indicatore importante dell'umore e delle previsioni per i mesi a venire. Quello di quest'anno conferma quanto sia vantaggioso programmare due grandi blockbuster rivolti a pubblici diversi: 'Lilo & Stitch' ha attirato per il 62% spettatori donne, mentre Tom Cruise conquista il 63% di pubblico maschile.

Il sesto capitolo della saga slasher-comica 'Final Destination: Bloodlines', uscito lo scorso fine settimana, è il terzo film più visto, con 24 milioni incassati da giovedì a lunedì, per un bottino complessivo di 94 milioni in Nord America e 180 milioni a livello globale. Dopo quattro settimane in sala, regge bene 'Thunderbolts' della Marvel, con ulteriori 12 milioni nel ponte festivo e un totale domestico che supera i 170 milioni. Tuttavia, il break-even rimane difficile da raggiungere, a causa degli alti costi di produzione.

Chiude la classifica il fenomeno del botteghino del 2025: 'I peccatori - Sinners', thriller vampiresco vietato ai minori prodotto da Warner Bros., incassa altri 11 milioni e porta il suo totale americano a circa 260 milioni. A livello globale, il film ha superato i 339 milioni.