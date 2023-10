Re Giordano incontra Sisi al Cairo oggi

Il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi riceverà oggi il Re di Giordania, Abdallah II, come riferito dalla Presidenza del Cairo. I due leader discuteranno i mezzi per fermare l'aggressione israeliana a Gaza, secondo quanto affermato dalla Corte Reale Giordana in una nota. L'Egitto e la Giordania sono stati i primi Stati arabi a normalizzare le relazioni con Israele, rispettivamente nel 1979 e nel 1994, e da allora sono stati mediatori chiave tra funzionari israeliani e palestinesi. (ANSA-AFP).