Re Carlo riceve Zelensky al castello di Windsor

Re Carlo III ha ricevuto al castello di Windsor il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto nel Regno Unito per prendere parte a una riunione della coalizione dei volenterosi. All'arrivo di Zelensky nel cortile del castello è stato suonato l'inno ucraino e il presidente ha passato poi in rassegna il picchetto d'onore. Si tratta del terzo incontro quest'anno fra il sovrano, tornato in Inghilterra dopo la visita di Stato di ieri in Vaticano, e il leader ucraino.