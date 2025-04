Re Carlo in Italia: Visita di Stato a Roma e Ravenna con Sergio Mattarella

Re Carlo è "pronto a partire". "Non vede l'ora" - fanno sapere fonti informate citate dai media britannici - di arrivare in Italia, domani, per la visita di Stato che lo vedrà a Roma e Ravenna per una serie di impegni che culmineranno nel banchetto di Stato ospitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un evento che è il sigillo di legami solidi e amicizia profonda fra Regno Unito e Italia.

Carlo e Camilla arriveranno a Roma appena dieci giorni dopo che il sovrano è stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali del suo trattamento per il cancro. Il re, che ha 76 anni, è rimasto brevemente sotto osservazione medica e per questo aveva annullato una visita in giornata a Birmingham, per poi rientrare nella sua residenza di Clarence House la sera stessa, "in buona forma". Così come in "ottima forma" è apparso per l'intera settimana trascorsa, ha detto il commentatore reale Phil Damper all'Express, affermando che "sarà impaziente di partire (per l'Italia) e non vedrà l'ora di farlo. Questi viaggi all'estero, dove sta facendo cose che ama davvero fare, sono il modo perfetto per aiutare la sua salute fisica e mentale".

La coppia reale avrà una fitta agenda, dalla quale però è stata annullata la visita in Vaticano e l'incontro con papa Francesco a causa delle condizioni del pontefice che, pur in via di miglioramento, richiedono cautela. Ma durante il banchetto al Quirinale - dove il dress code non prevede tiare - un piccolo fuori programma potrebbe consentire alla coppia reale un brindisi per festeggiare il loro 20/mo anniversario di matrimonio: Carlo e Camilla si sono sposati il 9 aprile 2005 con una cerimonia civile alla Guildhall di Windsor, seguita da una benedizione religiosa alla cappella di San Giorgio nel parco del castello di Windsor.