Re Carlo III e Regina Camilla al Parco archeologico del Colosseo: Visita e Incontri

Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati al Parco archeologico del Colosseo dall'Arco di Costantino. I Reali d'Inghilterra sono stati accolti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e dalla direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo che li hanno accompagnati al Tempio di Venere, da dove si gode una magnifica vista sull'anfiteatro Flavio. Con loro la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci e il ministro degli Esteri britannico David Lammy.

Re Carlo e la Regina Camilla hanno potuto fare un bagno di folla entrando nel perimetro del monumento tra ali di curiosi che li attendevano oltre le transenne di sicurezza. I reali hanno salutato alcune delle persone in attesa al loro passaggio, scambiando anche qualche battuta.

La Regina Camilla verrà accompagnata da Alberto Angela per una visita al sito archeologico, mentre la direttrice Russo e gli archeologi accompagneranno Re Carlo, molto sensibile ai temi del cambiamento climatico, per illustrargli gli interventi di restauro che si sono resi necessari all'Arco di Costantino.

I Reali non visiteranno invece l'anfiteatro Flavio: per agioni di sicurezza il sito avrebbe dovuto essere chiuso al pubblico per molte ore compromettendo i turni di visita dei turisti che arrivano da tutto il mondo e che vengono spesso riservati con molti mesi di anticipo.