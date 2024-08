Re Carlo elogia la risposta della polizia ai disordini Gb

Re Carlo ha elogiato la polizia e i servizi di emergenza del Regno Unito "per tutto ciò che stanno facendo per riportare la pace in quelle aree che sono state colpite da violenti disordini". Carlo ha poi espresso la speranza che i "valori condivisi di rispetto e comprensione reciproci continueranno a rafforzare e unire la nazione", ha aggiunto un portavoce di Buckingham Palace in una dichiarazione, la sua prima reazione ai disordini.