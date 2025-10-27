Re Abdallah Giordania, 'nessun paese vorrà imporre la pace'

I paesi rifiuterebbero di essere invitati a "imporre" la pace a Gaza se schierati nell'ambito del piano di cessate il fuoco di Trump. Lo ha detto alla Bbc il re Abdallah di Giordania. "Qual è il mandato delle forze di sicurezza all'interno di Gaza? E speriamo che sia il mantenimento della pace, perché se si tratta di imporre la pace, nessuno vorrà toccarlo", ha dichiarato Re Abdallah, in un'intervista esclusiva per Bbc Panorama, e ha affermato che Giordania ed Egitto erano disposti ad addestrare le forze di sicurezza palestinesi. "Mantenere la pace significa stare lì a sostenere le forze di polizia locali, i palestinesi, che Giordania ed Egitto sono disposti ad addestrare in gran numero, ma questo richiede tempo. Se ci muoviamo in pattuglia a Gaza armati, non è una situazione in cui nessun paese vorrebbe essere coinvolto". Re Abdallah ha affermato che non avrebbe inviato forze giordane a Gaza perché il suo paese era "politicamente troppo vicino" alla situazione.

Alla domanda se si fidasse di Hamas e della sua promessa di rinunciare a qualsiasi ruolo politico a Gaza, ha risposto: "Non li conosco, ma coloro che lavorano a stretto contatto con loro, Qatar ed Egitto, sono molto, molto ottimisti. Se non troviamo un futuro per israeliani e palestinesi e una relazione tra il mondo arabo e musulmano e Israele, siamo spacciati".

La regina Rania di Giordania, sempre alla Bbc, ha criticato la comunità internazionale per non essere riuscita, ha detto, a fermare la guerra per due anni. "Sapete cosa significa essere stati genitori negli ultimi due anni? Vedere i propri figli soffrire, morire di fame, tremare di terrore, e non poter fare nulla al riguardo, e sapere che il mondo intero sta guardando e non può fare nulla. Quell'incubo è l'incubo di qualsiasi genitore, ma quell'incubo è la realtà quotidiana dei palestinesi negli ultimi due anni".

La regina, di origine palestinese, ha elogiato il presidente Trump per i suoi sforzi: "A suo merito, Trump è stato il primo presidente da molto tempo a fare pressioni su Israele. In precedenza, quando superavano i limiti, il presidente degli Stati Uniti si limitava a dire qualche parola di rimprovero o a dare loro una bacchettata sulle mani. Il presidente Trump è riuscito a convincere Netanyahu ad accettare un cessate il fuoco. E spero che continui a impegnarsi in questo processo".

Alla domanda se credesse che una pace duratura fosse possibile, ha risposto che sperare in questo non era ingenuo, ma una forma di sfida. "Credo davvero che palestinesi e israeliani possano convivere fianco a fianco - ha detto la regina Rania - Nel clima attuale c'è troppa animosità, troppa rabbia, dolore, odio e cinismo tra i due popoli per riuscire a forgiare una pace da soli. Non sono ingenua. Ma credo che, con la spinta della comunità internazionale, questa sia l'unica via".