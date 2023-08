Rdc, presto un decreto sui corsi di formazione per lavoro

Potrebbe arrivare presto, dopo un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, il decreto che definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito di Cittadinanza al Sostegno Formazione e Lavoro. E' quanto emerso nella riunione che si è tenuta tra il ministero del Lavoro e i rappresentati delle regioni per fare il punto sull'attuazione. Nell'incontro non sono emerse criticità sul potenziamento dei centri per l'impiego ed è stata assicurata l'operatività dal 1 settembre della piattaforma alla quale dovranno iscriversi gli 'occupabili' e su cui indicare i progetti di formazione.