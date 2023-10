Razzo della Jihad islamica colpisce ospedale, Esercito all'erta

Il portavoce militare ha affermato, in un nuovo intervento, che la Jihad Islamica è responsabile del lancio fallimentare del razzo che ha colpito l'ospedale, basandosi sull'esame dei sistemi operativi dell'esercito e su informazioni di intelligence provenienti da diverse fonti. Ha spiegato che un salva di razzi è stata lanciata dai terroristi a Gaza, passando in prossimità dell'ospedale nel momento in cui è stato colpito.