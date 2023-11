Rapina al magazzino di Iphone, bottino da 1 milione di euro

Questa mattina prima dell'alba, un ingente colpo è stato messo a segno in un magazzino della nota società di logistica Ingram Micro srl, filiale italiana di una multinazionale di sviluppo digitale e logistica, situata a Settala nel Milanese. Una banda di almeno dieci persone, dotata di quattro auto e due furgoni, ha sfondato il cancello carraio dell'azienda e ha portato via due pallet di smartphone Iphone per un valore di circa un milione di euro. Prima di entrare in azione, i banditi hanno bloccato le strade confinanti con nove auto, che sono state poi abbandonate e su cui ora sono in corso accertamenti. Gli investigatori della Compagnia di San Donato Milanese (Milano) stanno inoltre analizzando i filmati delle telecamere della zona.