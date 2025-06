Rapina a Lacchiarella: guardie giurate sventano assalto con conflitto a fuoco

Sono state le guardie giurate del deposito merci, con un conflitto a fuoco, a mettere in fuga la banda di rapinatori che la scorsa notte ha preso d'assalto un deposito merci a Lacchiarella (Milano). I banditi, una quindicina, hanno a loro volta risposto al fuoco ma nessuno è rimasto ferito. I due tir rubati sono stati abbandonati. I mezzi incendiati durante l'azione sono stati in tutto tredici.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Abbiategrasso (Milano) che conducono le indagini coadiuvati dal Nucleo investigativo di Milano, poco dopo le 3 i banditi, divisi in squadre, e dopo aver seminato punte a stella perforanti sulle strade, hanno cercato di introdursi nel deposito merci. Lì si sono trovati davanti quattro guardie giurate, con due delle quali c'è stata anche una colluttazione. (Tre hanno riportato leggere contusioni). Contemporaneamente quindi, da altri vigilantes e dai banditi in copertura sono stati sparati svariati colpi di pistola (non risulta l'uso di armi automatiche). Alla fine i banditi non sono riusciti ad arrivare nel deposito dove si trovava la merce, e sono scappati su furgoni lasciandosi alle spalle i due camion su cui avrebbero dovuto caricarla, incendiando le autone i furgoni già predisposti per coprirsi la fuga. Diversi mezzi dei soccorritori e delle forze dell'ordine, giunti sul posto, sono rimasti bloccati con gli pneumatici danneggiati.