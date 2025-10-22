Ranucci: Piantedosi, offensivo adombrare colpe del governo

"Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'informativa alla Camera sull'attentato nei confronti del giornalista.

"Il quinquennio 2020-2024 ha registrato 718 episodi (intimidazioni nei confronti di giornalisti, ndr) con una media di circa 143 eventi all'anno. Il picco si è avuto nel 2021, con 232 eventi e il dato più basso nel 2023 con 98 episodi. Il maggior numero di episodi, quindi, si è verificato quando non era in carica questo Governo, mentre nell'attuale legislatura si è registrato un calo", ha aggiunto.

Il ministro ha quindi espresso "la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia".