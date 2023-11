Rally in Asia dopo i dati sull'inflazione Usa, Borsa reagisce

C'è una forte impennata in Asia sulle Borse dopo il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti. Tokyo ha guadagnato il 2,5%, Hong Kong ha toccato i massimi di seduta (+3,6%), Shanghai ha guadagnato lo 0,5% e Shenzhen lo 0,68 per cento. Il sentimento è stato ulteriormente rafforzato dalla decisione della Banca Centrale Cinese di iniettare una maggiore quantità di liquidità nel sistema bancario per rilanciare la crescita, secondo gli analisti.