Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraRallenta il potere d'acquisto, sale risparmio delle famiglie
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Rallenta il potere d'acquisto, sale risparmio delle famiglie

Rallenta il potere d'acquisto, sale risparmio delle famiglie

Istat, nel secondo trimestre 2025, reddito disponibile +0,8%

Istat, nel secondo trimestre 2025, reddito disponibile +0,8%

Istat, nel secondo trimestre 2025, reddito disponibile +0,8%

Nel secondo trimestre 2025 "La crescita del potere d'acquisto delle famiglie rallenta, pur confermando la dinamica positiva quasi ininterrotta dal primo trimestre 2023" contemporaneamente "si assiste all'aumento, lento ma pressoché ininterrotto, della propensione al risparmio". Così L'Istat.

Il reddito disponibile è aumentato dello 0,8% sul trimestre precedente, i consumi finali sono a +0,5%. La propensione al risparmio è stimata al 9,5%, in aumento di 0,3%. Mentre il potere d'acquisto è cresciuto sul trimestre precedente dello 0,3% (0,5% l'aumento dei prezzi misurati dal deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata