Raid turchi in Iraq, dieci membri del Pkk uccisi

Il 26 ottobre, dieci membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) sono stati uccisi durante i bombardamenti della Turchia contro le basi del gruppo, considerato da Ankara come un'organizzazione terroristica, nel nord dell'Iraq, nella provincia di Erbil e Dohuk. Lo si legge in un comunicato del governo della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno. Il Ministero della Difesa turco ha inoltre annunciato che "19 obiettivi", tra cui bunker, basi e depositi di munizioni, del PKK sono stati distrutti durante i bombardamenti e "molti terroristi sono stati uccisi", come riportato da Trt.