Raid su Gaza City: azione mirata dell'esercito israeliano contro Hamas

L'Idf ha dichiarato che il raid su una ex scuola a Gaza City nella notte e stata una "precisa azione mirata" condotta dall'esercito insieme all'aeronautica con il supporto dei servizi d'intelligence Isa e Shin Bet che ha colpito "terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo nell'area di Daraj Tuffah, innestato in un complesso che in passato costituiva la scuola Musa bin Musayr". Il centro, secondo l'idf, citata da Ynet, serviva da base per condurre attacchi contro i militari e lo Stato di Israele.